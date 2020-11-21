الضرائب: مصر رائدة في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بالشرق الأوسط

2020/11/21 | 12:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد إحدى المشروعات الضخمة التي تنفذها مصلحة الضرائب في ظل التحول الرقمي للدولة، وتعد مصر من أوائل الدول ورائدة في الشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة …

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