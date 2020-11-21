الرئاسة العراقية تدعو لتسهيل إجراءات دخول الأجانب لتنشيط الاقتصاد والسياحة

2020/11/21 | 12:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأجانب إلى العراق، لتنشيط الاقتصاد والاستثمار وحركة السياحة.وقال مهند حسام الدين، رئيس الديوان، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم السبت، إنه بعد أن تنجلي …

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