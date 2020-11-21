فرار عشرات السجناء في لبنان ومصرع 5 منهم

2020/11/21 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فر عشرات السجناء من سجن بعبدا في منطقة جبل لبنان، السبت، فيما لقي 5 منهم مصرعهم في حادث سير لاحقا.

وقالت مصادر صحفية في بيروت إن نحو 70 سجينا وموقوفا فروا بشكل جماعي من السجن فجر السبت.

واستقل بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، إلا أنها تعرضت لحادث سير لقي على إثره 5 سجناء مصرعهم.

وفرضت قوى الأمن تدابير مشددة في بعبدا بحثا عن الهاربين، ونجحت بالفعل في إلقاء القبض على 10 منهم فيما تواصل ملاحقة الآخرين.

PUKmedia وكالات

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