2020/11/21 | 12:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أن ما يصل من المنافذ الحدودية لا
يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية،
مشيرة إلى تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة
نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات.
ونقلت وكالة الانباء الع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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