المالية النيابية: ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية

2020/11/21 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت،

أن ما يصل من المنافذ الحدودية لا

يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية،

مشيرة إلى تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة

نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات.

ونقلت وكالة الانباء الع

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