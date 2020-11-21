2020/11/21 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، السبت، بسقوط اربع

ضحايا بين قتيل وجريح بـ"نزاع عشائري"

جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر، ان "نزاعا عشائريا اندلع

في منطقة النهروان جنوب شرق العاصمة

بغداد".

واضاف ان "النزاع اسفر عن سقوط ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 4 اشخاص بـ"نزاع عشائري" جنوب شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة 4 اشخاص بـ"نزاع عشائري" جنوب شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).