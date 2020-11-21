المشهداني: الحزبان الاسلامي والبعث هما من يسطران على الشارع السني

2020/11/21 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشف الرئيس الاسبق لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، السبت، عن وجود حنين سني لحكم البعث المنحل، مبينا ان الحزبين الاسلامي والبعث هما من يسطران على الشارع السني.وقال المشهداني في حوار تابعته /المعلومة/ ان “الحزبين الاسلامي والبعث المنحل هما من يسيطران على المشهد السياسي السني وقد خسر الحزب الاسلامي بشكل كبير في الانتخابات السابقة”، مبينا ان ” اغلب المكون السني يحن لايام حكم البعث”.واضاف ان “من يمثل حزب البعث هو بشكل منفرد في المشهد السني وان “الخلية” هي من تتخذ القرار السني السياسي الاعلى “.واشار الى ان “الخلية السنية المشكلة من رؤساء النواب السابقين والحالي ونواب رؤساء الوزراء والجمهورية في المكون السني هم من يتخذوا لقرار السني بشكل نهائي”.انتهى 25د

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