2020/11/21 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ فاز الزميل علي الربيعي برئاسة الهيئة الادارية لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في بابل خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقد بمقر النقابة اليوم بحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بعد حصوله على ٤٣ صوتا من اصل ٤٨ .كما فاز الزملاء ..معن العزاوي ٢٠ صوتا /ازهار حمادي السلطاني ٢٤ صوتا /حيدر/ابراهيم ١٦ صوتا / يوسف عبد عون ٢٣ صوتا بعضوية الهيئة الإدارية فيما فاز بالاحتياط ..حيدر اكرم الاسدي ١٤صوتا وعباس ناجي ١٣صوتا ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز الزميل علي الربيعي برئاسة الهيئة الادارية لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز الزميل علي الربيعي برئاسة الهيئة الادارية لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).