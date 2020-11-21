الصحة : هناك تهاون كبير من قبل المواطنين بالاجراءات الوقائية وعدم التزامهم بالتعليمات ..وكورونا تعصف بدول مجاورة

2020/11/21 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة ,اليوم السبت, عن عودة الأعراض مرة اخرى لمصابين بكورونا تماثلوا للشفاء، بينما اكدت أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا عصفت بدول مجاورة.



وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه "ما زال هناك تهاون كبير من قبل المواطنين بالاجراءات الوقائية وعدم التزامهم بالتعليمات".وأضاف البيان، : الموجة الثالثة من كورونا عصفت بدول مجاورة»، مؤكداً «مضي الوزارة في تطوير القدرات الوقائية والعلاجية رغم الصعاب".



ودعا البيان، إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية وفي مقدمتها لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي"./انتهى10

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