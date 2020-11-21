نائب عن الفتح: اعلان الامريكان الانسحاب من العراق خدعة

2020/11/21 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب عن تحالف الفتح العراقي فاضل جابر , السبت , قرار انسحاب القوات الامريكية من العراق بأنها “خدعة” وذر الرماد في العيون لكون الانسحاب جزئي ولي...

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