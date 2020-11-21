تحذير من خمسة أحوال في الطقس خلال اليومين المقبلين

2020/11/21 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية ان الجبهة الهوائية الدافئة و الباردة المرافقة للمنخفض السطحي تتقدم خلال الساعات القادمة وتدفع فرص الأمطار نحو من...

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