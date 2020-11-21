2020/11/21 | 13:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابعاد عبد الاله عن المكتب التنفيذي وتكليف احمد صبري لادارة الامور المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/21 | 13:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابعاد عبد الاله عن المكتب التنفيذي وتكليف احمد صبري لادارة الامور المالية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابعاد عبد الاله عن المكتب التنفيذي وتكليف احمد صبري لادارة الامور المالية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).