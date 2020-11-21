جوارديولا يسخر من مورينيو بسببب تصريحاته عن ستريلينج

2020/11/21 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سخر بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي من نظيره مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، قبل مباراتهما اليوم، بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن اللاعب رحيم ستيرلينج.

وسيتلاقى الفريقان في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتدرب رحيم ستيرلينج بشكل طبيعي مع مانشستر سيتي استعدادًا لمواجهة توتنهام، حيث هناك إمكانية كبيرة لمشاركته في لقاء الليلة.

يأتي هذا بعد انتشار التكهنات حول حالة ستيرلينج عقب استبعاده من معسكر منتخب إنجلترا وعدم مشاركته في آخر مباريات التوقف الدولي هذا الشهر، أمام منتخب آيسلندا.

وألمح مورينيو في تصريحاته أمس، أن جوارديولا من ضمن المدربين الذين مارسوا الضغوط على مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت لسحب لاعبيه من أجل سلامتهم (لمطالعة التفاصيل من هنا).

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها شبكة “manchestereveningnews” الإنجليزية: “يجب على مورينيو التحدث إلى طبيب المنتخب الإنجليزي، وطبيب مانشستر سيتي”.

وأضاف ساخرًا: “إلا إذا كان مورينيو طبيبًا! أنا لا أعرف!”.

وتابع: “لن أجيب على أي شيء بخصوص مورينيو، مسألة الطبيب ذكرتها لأنه اتهمنا بشيء لم نقوم به، شيء غير صحيح”.

واختتم: “كما قلت، عليه التحدث مع الأطباء حول تلك الأشياء، لا تسألوني عن شيء آخر”.

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