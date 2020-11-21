اللامي: الصحافة العراقية لم تتلوث بسياسات خبيثة وخاطئة

2020/11/21 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد

اللامي، السبت، أن الصحافة العراقية لم

تتلوث بسياسات خبيثة وخاطئة، مؤكداً

أنه دافع عن البلد خارج العراق رغم كل

الظروف التي يمر بها.

وقال اللامي في كلمته خلال المؤتمر

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