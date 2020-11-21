بالأرقام و التفاصيل.. عبطان يؤكد وجود الأموال الكافية لسد رواتب الموظفين

2020/11/21 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد

الحسين عبطان تأكيده على وجود

الأموال اللازمة لسد رواتب موظفي

الحكومة في كل شهر و من دون تأخير.

و طرح عبطان عبر حسابه في فيسبوك،

أرقاماً رسمية للاموال التي تص

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