بالأرقام و التفاصيل.. عبطان يؤكد وجود الأموال الكافية لسد رواتب الموظفين

2020/11/21 | 13:25 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدد وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد
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الحسين عبطان تأكيده على وجود
الأموال اللازمة لسد رواتب موظفي
الحكومة في كل شهر و من دون تأخير.
و طرح عبطان عبر حسابه في فيسبوك،
أرقاماً رسمية للاموال التي تص
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام و التفاصيل.. عبطان يؤكد وجود الأموال الكافية لسد رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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