2020/11/21 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، السبت، عن إلقاء القبض على

"آمر مفرزة عسكرية داعشية" بقاطع الجنوب

في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أن "مفارز وكالة

الاستخ

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