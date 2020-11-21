2020/11/21 | 13:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ _ بغداد

انتقد تحالف المادة ٣٨ ، محاولات بعض الكتل و اللجان البرلمانية تمرير قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت ، متجاوزين بذلك كل الوعود التي سبق و أطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون .

وقال تحالف المادة ٣٨ ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، ” سبق و أن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين ، و نستغرب إصرار الحكومة و البرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مره

واكد التحالف ، ” نرفض و بشدة أية محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق المادة ٣٨ و نعتبر المسودة المدرجه للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية و المخبر السري “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف مدني : قانون جرائم المعلوماتية تكريس لحقبة الدكتاتورية و مصادرة الحريات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف مدني : قانون جرائم المعلوماتية تكريس لحقبة الدكتاتورية و مصادرة الحريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).