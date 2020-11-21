اجتماع بين المركزي العراقي وبنك التسويات الدولية

2020/11/21 | 13:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يعقد أجتماعاً مع بنك التسويات الدولية (BIS)

عقد البنك المركزي العراقي اجتماعاً عن بعد مع بنك التسويات الدولية (BIS) لمناقشة آفاق التعاون المشترك واليآت الاستثمار بين الطرفين.



واتفق الطرفان على مساهمة بنك التسويات الدولية في تعزيز قدرات البنك المركزي العراقي وزيادة الفرص الاستثمارية في الاحتياطيات الأجنبية.ويعد بنك التسويات الدولية مؤسسة دولية تقدم الخدمات للبنوك المركزية التي تسعى لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي العالمي، وذلك من خلال نشاطاته في تحقيق التوازن للأولويات ذات الأهمية الاستراتيجية للبنوك المركزية في إدارة الاحتياطيات، والحرص على وجود فهم جيد لإدارة السيولة النقدية، والتنوع بهدف الحصول على عائدات جيدة لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن تقديم خدمات الوساطة الائتمانية والذهب والعملات الأجنبية وادارة الأصول بما يتضمن وظيفة الإدارة المتكاملة للمخاطر المالية والتشغيلية والتحكم فيها بشكل صحيح.

البنك المركزي العراقيالمكتب الإعلامي ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٠

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