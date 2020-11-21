"الناس يموتون ببطء".. ناجية إثيوبية تروي شهادة مروعة عن مأساة تيغراي

2020/11/21 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روعها إطلاق النار الذي اندلع حول بلدتها في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا فقررت الفرار.انضمت إلى طابور طويل في مكتب الحكومة المحلية للأعمال الورقية اللازمة للسفر.لكن عندما وصلت إلى المسؤول، أخبرها أنها ضيعت وقتها، فقد قال لها "هذا للأشخاص الذين يتطوعون للقتال".

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