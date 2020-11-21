2020/11/21 | 13:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم السبت، عن زيادة أعداد الموظفين الحكوميين بنسبة 20% خلال الفترة الأخيرة من حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقال كوجر في تصريح صحفي إن “الأشهر الست الأخيرة من حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي شهدت زيادة أعداد الموظفين بنسبة 20%”، مبينا أن “هذه النسبة تقدر بالألاف الموظفين الجدد”.

وأضاف أن “الاستمرار في سياسة التعيين الخاطئة وعلى نحو عشوائي سيجعل موازنة البلد غير كافية لسد الرواتب فقط، موضحا، أن أعداد الموظفين الذين يستلمون راتبا من الحكومة الاتحادية تقدر بأكثر من 6 مليون موظف”.

وكان كوجر قد تحدث في وقت سابق، عن أن موازنة السنة المالية لسنة 2019، زادت بما يقرب من عشرة تريليون دينار، بسبب زيادة التوظيف نحو أكثر من 150 ألف موظف جديد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : أعداد الموظفين زادت بنسبة 20 بالمئة في أشهر حكومة عبد المهدي الأخيرة 7 SKY TV.

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