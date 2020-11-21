فيتامينات تبطئ الشيخوخة

2020/11/21 | 13:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث طبيب الأمراض الجلدية ستانيسلاف أركانيكوف عن الحاجة إلى الحصول على فيتامينات a و e و c من أجل منع الشيخوخة المبكرة والحفاظ على جمال البشرة وإطالة فترة الشباب قدر الإمكان.

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