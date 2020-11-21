مقتل جندي هندي في قصف باكستاني على كشمير

2020/11/21 | 13:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الجيش الهندي، السبت، إن جنديا هنديا قتل وأصيب آخر في قصف باكستاني على طول الحدود التي تقسم كشمير بين الخصمين المسلحين نوويا.

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