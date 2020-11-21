بايدن يختار بلينكن لمنصب وزير الخارجية الأمريكي

2020/11/21 | 13:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار مساعده انتوني بلينكن لشغل منصب وزير الخارجية على أن يكون الإعلان عن هذا القرار الأسبوع المقبل.ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من بايدن قولها إن “خيار بايدن بالنسبة لمنصب وزير الخارجية الأمريكي المقبل كان محصورا بين بلينكن والسيناتور كريس كونز من ولاية ديلاوير” مشيرة إلى أن بايدن اتخذ قراره بالفعل ووقع اختياره على بلينكن.ويعمل بلينكن حاليا مستشارا أولا للسياسة الخارجية لحملة بايدن وشغل مناصب رفيعة في منظومة السياسة الخارجية في إدارتي بيل كلينتون وباراك أوباما على مدى 3 عقود.وكان آخر المناصب التي شغلها بلينكن منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي ما بين عامي 2015 و2017 .



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