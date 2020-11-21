هولندا ترسل 150 جندياً الى اقليم كردستان لتأمين مطار اربيل

2020/11/21 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية انها سترسل قوة عسكرية الى إقليم كردستان، في إطار جهود التحالف الدولي ضد الإرهاب.

ونقل الاعلام الهولندي عن الوزارة قولها ان قوة مؤلفة من مئة الى مئة وخمسين جنديا ستتوجه الى إقليم كردستان مطلع شهر كانون الثاني المقبل، بهدف المشاركة في حماية المناطق المحيطة بمطار أربيل الدولي، ضمن مهمة التحالف الدولي الذي ستتولى هولندا قيادته بالعام الفين وواحد وعشرين.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، قد قام بجولة أوروبية اجتمع خلالها في لاهاي بالتاسع من الشهر الجاري، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي أكد للبارزاني استعداد بلاده لدعم الإقليم وقوات البيشمركة في مواجهة الإرهاب.

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