الحكيم يحذر من خطة تتبناها بعض القوى لتسقيط العملية الانتخابية

2020/11/21 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، من مخطط لتسقيط الانتخابات المبكرة.

الحكيم أكد في تغريدة مقتضبة على تويتر، ان بعض القوى السياسية تحضر خطة وتعمل باستراتيجية لتسقيط الانتخابات واتهامها بالتزوير وتثبيط الناس حتى لا تكون نسبة المشاركة فيها عالية.

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