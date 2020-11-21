البنك المركزي يعقد أجتماعاً مع بنك التسويات الدولية (BIS)

2020/11/21 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد البنك المركزي العراقي اجتماعاً عن بعد مع بنك التسويات الدولية (BIS) لمناقشة آفاق التعاون المشترك واليآت الاستثمار بين الطرفين.

وبحسب بيان للبنك فإن “الطرفين اتفقا على مساهمة بنك التسويات الدولية في تعزيز قدرات البنك المركزي العراقي وزيادة الفرص الاستثمارية في الاحتياطيات الأجنبية”.

وتابع البيان أن “بنك التسويات الدولية يعد مؤسسة دولية تقدم الخدمات للبنوك المركزية التي تسعى لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي العالمي، وذلك من خلال نشاطاته في تحقيق التوازن للأولويات ذات الأهمية الاستراتيجية للبنوك المركزية في إدارة الاحتياطيات، والحرص على وجود فهم جيد لإدارة السيولة النقدية، والتنوع بهدف الحصول على عائدات جيدة لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن تقديم خدمات الوساطة الائتمانية والذهب والعملات الأجنبية وادارة الأصول بما يتضمن وظيفة الإدارة المتكاملة للمخاطر المالية والتشغيلية والتحكم فيها بشكل صحيح”.

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