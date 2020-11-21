واشنطن تمنح العراق إعفاء جديدا من العقوبات المفروضة على إيران حتى تنصيب بايدن

2020/11/21 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (أ ف ب) – صرح مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس السبت أن واشنطن منحت العراق إعفاء جديدا من العقوبات التي تستهدف دولا وكيانات تتعامل مع إيران، لمدة 45 يوما فقط أي حتى قبل أيام من تنصيب جو بايدن البيت الأبيض.وتشكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية حوالي ثلث استهلاك العراق الذي تراجعت بنيته التحتية […]

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