المصادر التاريخية لأفكار كارل بوبر حول منطق العلم - مالك ابوعليا

2020/11/21 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: الماركسي السوفييتي فاديم نيكولايفيتش سادوفسكي*ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمفي البداية، سأعلق بشكلٍ موجز على سبب اختيار منطق العلم أو منطق نمو المعرفة العلمية عند بوبر كموضوعٍ لهذه الورقة.



البروفسور بوبر هو مُعاصرٌ لنا ولدينا فرصة لرؤيته يُشارك في هذا المؤتمر.



هناك عدة أسباب لاختيار منطق العلم ......





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