رسالة مفتوحة من المواطن المغربي محمد إنفي إلى حكام الجمهورية الجزائرية وفي مقدمتهم المؤسسة العسكرية - محمد إنفي

2020/11/21 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي يا حُكَّام الجزائر، أين مصلحة بلادكم وشعبكم في العداء الذي تناصبونه لبلادي؟رسالة مفتوحة من المواطن المغربي محمد إنفي إلى حكام الجمهورية الجزائرية وفي مقدمتهم المؤسسة العسكرية.أيها السادة،بعد التحية البروتوكولية التي تقتضيها الأعراف، أسجل، أنا المواطن المغربي، المسمى محمد إنفي (أستاذ جامعي متقاعد، فاعل سياسي في حزب وطني، كان لقادته التاريخيين دور كبير في دعم المقاومة الجزائرية ضد المستع ......





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