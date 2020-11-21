انسحاب اربعة نواب من الجبهة المناهضة للحلبوسي

2020/11/21 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر نيابي مطلع، عن انسحاب اربعة نواب من الجبهة المناهضة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال المصدر لـ”تقدم” إن “الجبهة المناهضة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في طريقها للاندثار بعد الانسحابات التي تشهدها خلال الفترة الاخيرة”.

واوضح ان “اربعة نواب انسحبوا من الجبهة، وهناك مؤشرات على انسحاب عدد اكبر خلال الايام المقبلة”.

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