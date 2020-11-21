إيران تبدأ خطة إغلاق شامل تمتد أسبوعين في المدن

2020/11/21 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إيران خطة الإغلاق الشامل لمدة

أسبوعين لمكافحة جائحة كورونا، وسط

ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات

بالفيروس إلى أرقام قياسية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "الخطة

تشمل الإغلاق التام في 160 مدينة م

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