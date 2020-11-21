امين بغداد يوجه دوائر الامانة بالاستنفار لسحب وتصريف المياه خلال ساعات

2020/11/21 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وجه أمين بغداد ، اليوم السبت ،دوائر الأمانة بالاستنفار لسحب وتصريف المياه خلال ساعات.

وذكر المكتب الإعلامي في تصريح تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "أمين بغداد علاء معن يشرف ميدانياً على خطة تصريف مياه الأمطار"، لافتاً إلى أن "معن وجه باستنفار الجهد الآلي والبشري والمحطات بطاقتها القصوى للإسراع بسحب المياه".

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