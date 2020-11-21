قبل مقتلهم في حادث.. فيديو لسرقة مساجين بعبدا لسيارة وهروبهم

2020/11/21 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات فيديو صورت عبر كاميرة مراقبة، عدد من السجناء الفارين من سجن بعبدا في لبنان، وهم يسرقون سيارة لاستخدامها بعد هروبهم.

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