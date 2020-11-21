بالفيديو.. غرق مناطق شرقي بغداد بسبب الامطار الغزيرة

2020/11/21 | 13:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت مناطق شرقي العاصمة بغداد غرق الكثير من شوارعها بعد هطول أمطار غزيرة صباح اليوم، ما تسبب باختناقات مرورية شديدة.

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