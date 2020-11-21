مفاوضات ريال مدريد وراموس تتعقد وترجيحات بخروج القائد في ٢٠٢١

2020/11/21 | 13:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} تستمر مفاوضات إدارة ريال مدريد الإسباني، مع قائد الفريق سيرجيو راموس، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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