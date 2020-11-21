الكهرباء تجهز الانبار بـ 14 محطة كهربائية متنقلة

2020/11/21 | 14:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..افاد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، السبت، بان وزارة الكهرباء جهزت محافظة الانبار بـ 14 محطة كهربائية متنقلة لتحسين الطاقة الكهربائية في عموم مدن الانبار .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي وعدد من المسؤولين في المحافظة حضروا مراسيم وصول رتل من الشاحنات محملة بـ 14 محطة كهربائية متنقلة مرسلة من وزارة الكهرباء الى الانبار، ضمن خطة الوزارة المعنية معالجة ظاهرة الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف وتحسين اداء التيار الكهربائي “.واضاف ان” دوائر الكهرباء في الانبار ستتولى عملية توزيع المحطات الكهربائية المتنقلة في عموم مدن الانبار مما يساهم في تخفيف الاحمال على المحطات الكهربائية وزيادة الانتاج مع ديمومة التيار الكهربائي”.وأوضح الدليمي، أن “حكومة الانبار المحلية وبالتعاون مع وزارة الكهرباء اعدت خطة لتحسين الطاقة الكهربائية في عموم دن الانبار من خلال معالجة وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون ديمومة التيار الكهربائي من خلال الاعتماد على سد حديثة في توليد الطاقة الكهربائية “.



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