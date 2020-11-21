قوات الاحتلال تعتدي على ثلاثة فلسطينيين وتعتقل 6 من الضفة

2020/11/21 | 14:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتدى جنود الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، بالضرب المبرح على ثلاثة شبان فلسطينيين، على حاجز عسكري بالقرب من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود العدو نصبوا حاجزا عسكريا على مدخل بيت فجار الرئيسي، وأوقفوا ثلاثة شبان، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم برضوض، نقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج.وفي سياق متصل اعتقلت قوات العدو 6 مواطنين فلسطينيين من الضفة بعد عملية دهم وتفيش.وفي محافظة طولكرم، تمركزت قوة احتلالية في منطقة مربعة حنون، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان.وفي مدينة نابلس، شهد حاجز بيت فوريك شرقي المدينة في ساعات متأخرة من مساء أمس إغلاقا تاما أعقبه تفجير الجنود جسما مشبوها على الحاجز.يشار إلى أن قوات العدو الصهيوني تواصل حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



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