2020/11/21 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن إفشال عملية تهريب اسلحة ومتفجرات عبر احدى دول الجوار الى العراق.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الحدود في وزارة الداخلية وبعملتيين منفصلتين على الحدود الفاصلة بين احدى دول الجوار تمكنت من ضبط (٧)صواريخ كاتيوشا و (٥٧)قنبرة هاون وكمية من اصابع الديناميت و (١٨) مسدس و بندقيتين كلاشنكوف وكميات كبيرة من الاعتدة داخل عجلة نوع بيك اب ،بمحاولة فاشلة لعدد من المهربين إدخالها الى البلاد بصورة غير رسمية".

وأضافت أن "ذلك جاء بعد نصب كمين محكم لهم والتصادم معهم بتبادل اطلاق النار من قبل المفارز اعلاه المنفذة للعمليتين مما اضطرهم للفرار وترك العجلة المحملة بالمواد اعلاه"، مبينة أنه "تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إفشال عملية تهريب اسلحة ومتفجرات عبر احدى دول الجوار الى العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إفشال عملية تهريب اسلحة ومتفجرات عبر احدى دول الجوار الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).