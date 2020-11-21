بومبيو .. السماح للعراق باستيراد مشتقات النفط من إيران لـــــ 45 يوما فقط

2020/11/21 | 14:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن تمديد السماح للعراق باستيراد مشتقات النفط من إيران 45 يوما فقط، تاركة لإدارة الرئيس دونالد ترامب قرارا نهائيا بشأن تمديده أو قطعه تماما قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني.



وقال متحدث باسم الوزارة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومً...

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