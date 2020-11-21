بمبلغ اكثر من 195 مليار .. الحكومة ترسل قانونا لتمويل الانتخابات

2020/11/21 | 14:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

كشف مصدر نيابي عن مشروع قانون جديد مقدم من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، باسم ( قانون تمويل انتخابات مجلس النواب)

ويتضمن مشروع القانون ان المفوضية تحتاج ٣٢٩ مليار ، منها مبلغ متبقي من العام ٢٠١٩ يبلغ ١٣٣ مليار و٣٠٠ مليون دينار

ويطلب اقتراض المبلغ الباقي وهو ١٩٥ مليار و ٧٠٠ مليون

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