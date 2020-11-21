2020/11/21 | 14:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت اللجنة المالية النيابية، تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الاقتصادية، لافتة إلى أن العراق سيقترض مجددًا.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الورقة البيضاء هي رؤية الحكومة للإصلاح، وأن اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أنه "سيتم إرسال ورقة البرلمان للحكومة، وهي التي تستطيع الدمج في ما بينهما وتبدأ بعملية إصلاح حقيقية".

وأضاف أن "العراق سيقترض مجددًا بكل تأكيد؛ لأن موارده لا تساوي نفقاته"، مبينًا أن "الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع الموازنة، على الرغم من إرسال كتاب رسمي للإسراع بإرساله كي يقوم مجلس النواب بتعديل المشروع".

وفي ما يخص طبع العملة العراقية، لفت كوجر إلى أن "طبعها من دون وجود غطاء مالي سوف يؤثر في قوتها، وسيتمكن من فك الأزمة مؤقتًا، لكن بعد هذا سنواجه أزمة أخرى"، مضيفًا أنه "لا يوجد حلٌّ غير الإصلاحات".

وتابع أن "ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية، وأن أي إصلاحات فيها ستوفر مبالغ إضافية مضاعفة".

اقرأ/ي أيضًا:

خبير قانوني يقدم مقترحًا بـ4 خطوات لإعادة 500 مليار دولار مهربة للخارج

شركات الهاتف تحذر وتراهن..



ما مصير الاتصالات بعد إيقاف التراخيص؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: العراق سيقترض مجددًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: العراق سيقترض مجددًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).