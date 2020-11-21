بعد غرق شوارع العاصمة.. أمين بغداد يوجه باستنفار الدوائر لتصريف المياه

2020/11/21 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

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أمين بغداد وسط شوارع العاصمة

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أشرف أمين بغداد، علاء معن، السبت، على خطط تصريف مياه الأمطار، فيما وجه دوائر الامانة بالاستنفار لسحب المياه.

وذكر المكتب الاعلامي لأمين بغداد، في بيان اليوم، 21 تشرين الثاني 2020، ان "معن اشرف ميدانيا على خطة تصريف مياه الامطار، فيما وجه جميع دوائر الأمانة بالاستنفار لسحب المياه من شوارع العاصمة".

وأضاف البيان ان "معن، دعا إلى استنفار كافة الجهود لسحب مياه الامطار خلال ساعات".

وأشار البيان إلى أن "أمين بغداد وجه باستنفار الجهد الآلي والبشري والمحطات بطاقتها القصوى للإسراع بسحب المياه".

يأتي ذلك بعدما شهدت العاصمة بغداد، امطارا غزيرة، لتنتشر بعد ذلك صور غرق الشوارع بمياه الامطار، ما ادى لحدوث شلل في حركة السير، في بعض الشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق عدة.

ر.إ

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