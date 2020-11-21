رئيس نادي الكرخ يطالب التطبيعية بتأجيل الدور الحالي ليومين

2020/11/21 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

طالب رئيس نادي الكرخ شرار حيدر اليوم السبت ( 21 تشرين الثاني 2020)،الهيأة التطبيعية لكرة القدم ، على تقديم موعد الجولة الرابعة والمؤمل أن تقام يومي الاحد والاثنين المقبل،ليومين فقط، حفاظا على أرضية الملاعب.

وقال حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن:" إقامة الجولة الرابعة بدوري الكرة الممتاز يومي الاحد والاثنين المقبل، ستضر أرضيات الملاعب بسبب التوقعات الجوية بهطول أمطار غزيرة، وهذا سيؤثر على المستوى الفني للمباريات، ومنها ملعبنا الذي أقيمت وستقام علية أكثر من خمس مباريات خلال ثمانية أيام،أغلب المباريات ليس فريقنا طرف فيها، بل أن صيانة ملعب الشعب وملاعب الوزارة الاخرى وضعت ملعبنا تحت الضغط في منافسات الكأس والدوري خلال الفترة الحالية".

واضاف:" امام ذلك نطالب الهيأة التطبيعية بتقديم الجولة الحالية عن مايزيد ليومين حتى تكون الارضية صالحة للعب".

يشار الى أن الهيأة التطبيعية كانت قد حددت الاحد والاثنين المقبل موعداً لإقامة مباريات الجولة الرابعة بدوري الكرة الممتاز، وستقام على ملعب الكرخ مباراتين، الاولى الاحد المقبل تجمع الكرخ ونفط الوسط، والثانية بين النجف والميناء في اليوم التالي الاثنين المقبل.

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