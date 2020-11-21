الاستخبارات تلقي القبض على آمر مفرزة عسكرية في داعش

2020/11/21 | 14:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، القبض على ما يسمى آمر إحدى المفارز العسكرية في داعش جنوبي العاصمة بغداد.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد من إلقاء …

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