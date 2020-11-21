أمانة بغداد توجه دوائرها بالاستنفار لسحب وتصريف المياه

2020/11/21 | 14:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه أمين بغداد علاء معن، اليوم السبت، دوائر الأمانة بالاستنفار لسحب وتصريف مياه الأمطار.وجاء في بيان للأمانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أمين بغداد يشرف ميدانياً على خطة تصريف مياه الأمطار”.وأشار الى ان “معن وجه باستنفار الجهد الآلي والبشري والمحطات بطاقتها القصوى للإسراع بسحب المياه”.

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