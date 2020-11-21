2020/11/21 | 14:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، السبت، ان عدم مطالبة إدارة مطار النجف الدولي للشركات المُنفِّذة لمشاريع فيه بتجديد خطابات الضمان، قد تسهم بعدم اعادة مبالغ الدفعة الاولى، مطالبة بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة الكفيلة باعادة تلك المبالغ.وذكر بيان للهيئة وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة ضبطٍ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تطالب باستعادة 40 مليون دولار متعلقة بمطار النجف الدولي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تطالب باستعادة 40 مليون دولار متعلقة بمطار النجف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).