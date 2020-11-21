البدء باعمار ثاني مستشفى في قضاء سنجار غرب الموصل

2020/11/21 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت صحة محافظة نينوى عن الشروع باعمار ثاني مستشفى بقضاء سنجار بعد تدميرها من قبل عصابات داعش الارهابية.وقال مدير عام صحة محافظةنينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "الكوادر الهندسية في صحة نينوى والبلديات شرعت باعمار ثاني مستشفى عام داخل قضاء سنجار ./انتهى

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