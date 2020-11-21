سباق نيابي للحصول على موافقات واستثناءات خاصة من وزير التعليم العالي

2020/11/21 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تسابق نواب وموظفون بالبرلمان الى وزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب الذي حضرالى مبنى مجلس النواب ، للاجابة على الاستفسارات النيابية المتعلقة بتوسعة المقاعد الدراسيـة في جلسة هذا اليوم السبت املا منهم بالحصول على موافقات شخصية واستثناءات خاصة مباشرة للقبول في الجامعات والمعاهد./انتهى5

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