السيد عمار الحكيم يدعو لمراقبين دوليين للانتخابات العراقية

2020/11/21 | 14:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، السبت، ضرورة السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة العملية الانتخابية في العراق....

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