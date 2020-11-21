إنهم أبناء سليماني والمهندس.. تذّكر جيداً هذه الأسماء   

2020/11/21 | 14:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنما يتبجح قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي كينيث ماكينزي، أن القوات الأميركية ستبقى في العراق، متجاهلا ان هناك قرارا واضحا اتخذه نواب الشعب ا...

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