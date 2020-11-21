2020/11/21 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه باستنفار ثماني جهات

والجهد الخدمي والفني لتصريف مياه

الأمطار في بغداد

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